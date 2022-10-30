ЄС закликає Росію скасувати рішення про вихід із "зернової угоди", - Боррель

Європейський Союз закликає Росію скасувати своє рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи.

Про це написав високий представник ЄС Жозеп Боррель у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України. ЄС закликає Росію скасувати своє рішення", - йдеться у заяві Борреля.

Як зазначалось, 29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що Росія припиняє участь у "зерновій угоді. Тоді ж стало відомо, що ООН веде переговори з РФ щодо виходу РФ із "зернової угоди".

За словами речника глави держави Сергія Никифорова, Україна очікує на реакцію від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід із "зернової ініціативи". Президент США Джо Байден також розкритикував вихід Росії з "зернової угоди".

Сполучені Штати Америки відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.

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