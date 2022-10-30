ПВК "Вагнер" під час набору новобранців демонструє підхід, за яким у пріоритеті кількість, а не досвід чи якість, - британська розвідка

У британській розвідці припускають, що ПВК Вагнера, бойовиків якої широко залучають до участі в бойових діях з російського боку, дедалі менше зважає на якості бійців, яких наймає, прагнучи набрати якомога більше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні від 30 жовтня.

В огляді нагадують, що російський олігарх Євгеній Пригожин, що організував ПВК Вагнера, днями фактично визнав, що вони змінили свої критерії відбору і зараз набирають у тому числі засуджених за скоєння злочинів та людей із серйозними хворобами, як ВІЛ та гепатит С.

Розвідка зазначає, що якщо у попередніх конфліктах, де залучали цих найманців, ПВК Вагнера підтримувала доволі вимогливі критерії відбору новобранців і більшість раніше були військовими регулярної російської армії, то зараз набір в’язнів із серйозними хворобами "підкреслює підхід, у якому в пріоритеті кількість, а не досвід чи якість".

"Пригожин нещодавно говорив про плани створити 200-кілометрову оборонну "лінію Вагнера" на сході України. Для цього потрібні були б значні трудові ресурси. Тож цілком можливо, що частина новобранців з-поміж ув’язнених початково будуть залучені для будівництва ліній оборони", - зазначає розвідка.

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