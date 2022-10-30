У Німеччині активізувалися іноземні розвідки, - спецслужби

Військова контррозвідка Німеччини (MAD), повідомляє про підвищену активність іноземних розвідок.

Про це заявила керівниця відомства Мартіна Розенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Керовані іноземними державами агенти використовують усі можливі способи отримання інформації, здійснення впливу й просування інтересів своїх країн", - повідомила вона.

За її словами, контррозвідка останнім часом зареєструвала численні випадки незвичної діяльності та спроб шпигунства. Так, наприклад, над полігонами Бундесверу, зокрема тими, де навчають українських військових, неодноразово помічали загадкові безпілотники. Один з таких прикладів - полігон Вільдфлекен у Баварії. Міноборони Німеччини повідомило, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня невідомі безпілотники кілька разів літали над ділянкою поблизу межі між федеральними землями Баварія і Гессен.

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Наприкінці серпня - про що тоді повідомляли - російські агенти намагалися вивідувати інформацію про навчання українських військових, які освоюють західні системи озброєння. MAD помітила підозрілі авто неподалік від військових баз в районі міста Ідар-Оберштейн у Рейнланд-Пфальці та Грефенвер у Баварії.

"Наша мета - виявляти спроби шпигунської діяльності, особливо з боку розвідок Росії та Китаю, на ранній стадії та ефективно реагувати на них у співпраці з іншими національними відомствами й міжнародними партнерами", - додала Мартіна Розенберг.

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