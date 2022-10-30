ОМОН із Тольятті катував українців у Балаклії, - Монастирський
Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
Міністр зазначив, що в камерах для тортур могли одночасно перебувати до 40 осіб.
"Сотні людей проходило через одну цю катівню в Балаклії. Безперечно, застосувався і електричний струм, і биття, і знущання", - розповів глава МВС.
З подібним українська поліція стикалася, коли виявила катівню на Донеччині. Тоді вдалось встановити особи винних загарбників, тому Монастириський має оптимістичне бачення ситуації з Балаклією.
За його словами, уже відомо, що українців на Харківщині катував ОМОН з Тольятті. Зараз українські силовики ідентифікують, хто персонально брав участь у цьому.
"Нам дуже допомагають багато волонтерів, які через обривки фоторафій надають інформацію нашій кіберполіції. Це також матеріал для дослідження. У нас є понад 25 тисяч аудіопереговорів окупантів, де вони також говорять про свої злочини. Це варто опрацювати, і це не швидкий процес", - зазначив міністр.
Він також згадав, що зараз Україна веде перемовини з міжнародними партнерами, аби ті допомогли українським силовикам з опрацюванням таких об'ємних масивів інформації.