ОМОН із Тольятті катував українців у Балаклії, - Монастирський

Російські силовики облаштували катівню у відділку поліції в Балаклії. Через неї пройшли сотні українців.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Міністр зазначив, що в камерах для тортур могли одночасно перебувати до 40 осіб.

"Сотні людей проходило через одну цю катівню в Балаклії. Безперечно, застосувався і електричний струм, і биття, і знущання", - розповів глава МВС.

З подібним українська поліція стикалася, коли виявила катівню на Донеччині. Тоді вдалось встановити особи винних загарбників, тому Монастириський має оптимістичне бачення ситуації з Балаклією.

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За його словами, уже відомо, що українців на Харківщині катував ОМОН з Тольятті. Зараз українські силовики ідентифікують, хто персонально брав участь у цьому.

"Нам дуже допомагають багато волонтерів, які через обривки фоторафій надають інформацію нашій кіберполіції. Це також матеріал для дослідження. У нас є понад 25 тисяч аудіопереговорів окупантів, де вони також говорять про свої злочини. Це варто опрацювати, і це не швидкий процес", - зазначив міністр.

Він також згадав, що зараз Україна веде перемовини з міжнародними партнерами, аби ті допомогли українським силовикам з опрацюванням таких об'ємних масивів інформації.

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