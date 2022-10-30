У кількох районах Рівного відбулися аварійні відключення світла

У Рівному сьогодні зранку сталися аварійні відключення електроенергії. Частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера міста Олександра Третяка в Telegram.

"ПрАТ "Рівнеобленерго" повідомляє про аварійне відключення світла: район Грабника, центр міста, район ТзОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада ТзОВ "Рівнеобленерго" працює.



Для того, аби підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму — не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії!" - написав мер.

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