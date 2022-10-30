Новий посол у Берліні Макеєв просить танки для ЗСУ: ""Люблю німецьку природу, особливо леопардів"
Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild сказав новий український посол у Берліні Олексій Макеєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, зараз дії Німеччини нагадують "спорткар, який їде автобаном зі швидкістю 30 кілометрів на годину".
"Замість того, щоб швидко дати нам те, що дійсно допомогло б у боротьбі з росіянами, нам тижнями пояснюють, чому наші вимоги не можуть бути задоволені за жодних обставин. Так триває кілька тижнів або місяців, і врешті-решт Німеччина допомагає - але тільки тоді, коли майже запізно", - сказав Макеєв.
За його словами, так було з бронетехнікою, артилерією та іншим важким озброєнням.
Посол наголосив, що зараз Україна потребує основних бойових танків і далекобійної артилерії, щоб відтіснити росіян. Макеєв підкреслив, що розраховує на допомогу Німеччини.
"Скажу так: я люблю німецьку дику природу, особливо леопардів та куниць", - сказав посол, натякаючи на танки Leopard та БМП Marder (українською - куниця).
Він додав, що Україні потрібні саме сучасні танки, а не радянське озброєння, яке передають в рамках кругових схем.
"Є кілька німецьких термінів, які в Україні є майже лайливими. Ostpolitik - один із них, поруч із Realpolitik. І Українці потихеньку додають до нього Ringtausch - круговий обмін", - наголосив він.