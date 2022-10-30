Кулеба про вихід Москви із "зернової угоди": Росія спланувала це заздалегідь

Росія призупинила свою участь у "зерновій угоді" під надуманим приводом.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Призупинивши свою участь у "зерновій угоді" під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже перебувають у морі - цього достатньо, щоб нагодувати понад 7 мільйонів людей. Росія спланувала це заздалегідь", - йдеться у дописі.

За словами Кулеби, поточна черга із зерном накопичилася в Чорному морі з вересня, коли Росія почала свідомо затягувати функціонування коридору та прагнути зірвати угоду.

"Росія давно ухвалила рішення відновити свої голодні ігри і тепер намагається це виправдати", - заявив глава МЗС України.

Як зазначалось, 29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що Росія припиняє участь у "зерновій угоді. Тоді ж стало відомо, що ООН веде переговори з РФ щодо виходу РФ із "зернової угоди".

За словами речника глави держави Сергія Никифорова, Україна очікує на реакцію від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід із "зернової ініціативи". Президент США Джо Байден також розкритикував вихід Росії з "зернової угоди".

Сполучені Штати Америки відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.

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