Професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів, - перехоплення СБУ. АУДIО
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У військових РФ набагато краща підготовка, ніж у щойно мобілізованих рашистів, але навіть її замало, щоб вижити в Україні. Тож провоювавши на нашій землі приблизно 2 місяці, вони цілими підрозділами розривають контракти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…", - розповідає дружині контрактник ЗС РФ.
Він скаржиться на шалені втрати від ЗСУ і на те, що російське командування сильно "косячить". Тож тепер цей доброволець "не готовий за них помирати".