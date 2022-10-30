Новини

Професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів, - перехоплення СБУ. АУДIО

10 31032
У військових РФ набагато краща підготовка, ніж у щойно мобілізованих рашистів, але навіть її замало, щоб вижити в Україні. Тож провоювавши на нашій землі приблизно 2 місяці, вони цілими підрозділами розривають контракти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…", - розповідає дружині контрактник ЗС РФ.

Він скаржиться на шалені втрати від ЗСУ і на те, що російське командування сильно "косячить". Тож тепер цей доброволець "не готовий за них помирати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехопила розмову російських окупантів. АУДIО

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Та оно и понятно.Если по 950 в день косить, бумаги на контракты не хватит.
  • Bob Fayn
    При здачі в полон один кацапський виродок у спортивках спробував кинути гранату
    Кадри від 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.За это он получил пулю https://t.me/AFUStratCom/8995
  • mrSmith
    Це прямо стиль єдиного *********.
    Якщо цю маячню слухати, то виникає питання: можливо, якщо просто почекати місяць, кацапи самі втечуть?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини