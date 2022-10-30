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Російські вояки крадуть самі в себе тепловізори й продають "наліво", - перехоплення ГУР. АУДIО

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Командир батальйону армії окупантів на Херсонщині скаржиться, що російські солдати масово крадуть майно, зокрема, тепловізори.

Перехоплення його розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупант радить співрозмовнику завести собі особистий тепловізор - незалежно від того, чи забезпечений цими приладами його підрозділ.

"И никогда не давай солдату его. Лучше сам в бой. Потому что, бл#дь, все они только проебывают, домой отсылают. Бл#дь, пизд#ц, здесь столько "тепляков" ушло налево. #бнешься, нах#й!" - обурюється окупант.

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Він додає, що особисто "ловив за руку" військовослужбовців, які крадуть і продають армійське майно. І що тепер не відгукується на прохання бійців забезпечити їх ще тепловізорами.

"Мне если даже будут предлагать, я х#й, я откажусь от них! Я от них отказываюсь. МНе предлагают - я отказываюсь. Говорю: "Них#я, слушайте, значит, пид#расы, бл#дь: если вы не можете удержать то, что вам дают, бл#дь..." - емоційно скаржиться він співрозмовнику.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Vitaliy Korkh
    А це який язик зараз був, Пушкіна, чи Єсеніна?
  • Вася Шевченко f77d76ba

    Затята прихильниця росії застала вдома кадирівських мародерів

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    "Ребята, я думала, вы защищать нас едите...я радовалась, честно! Я жопу рвала за вас..а вы что делаете??? У меня не для этого отец погиб на войне в 2016 году, чтобы вот так вламывались, ****, в дом!!!" - верещала разсерженная ватница

    Чого просила на те й нарвалась (бойся желаний своих.... ****))))
  • Слава Чурилов
    У цому випадку (Руський мир ) , во всей красоте)
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