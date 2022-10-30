Російські вояки крадуть самі в себе тепловізори й продають "наліво", - перехоплення ГУР. АУДIО
Перехоплення його розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупант радить співрозмовнику завести собі особистий тепловізор - незалежно від того, чи забезпечений цими приладами його підрозділ.
"И никогда не давай солдату его. Лучше сам в бой. Потому что, бл#дь, все они только проебывают, домой отсылают. Бл#дь, пизд#ц, здесь столько "тепляков" ушло налево. #бнешься, нах#й!" - обурюється окупант.
Він додає, що особисто "ловив за руку" військовослужбовців, які крадуть і продають армійське майно. І що тепер не відгукується на прохання бійців забезпечити їх ще тепловізорами.
"Мне если даже будут предлагать, я х#й, я откажусь от них! Я от них отказываюсь. МНе предлагают - я отказываюсь. Говорю: "Них#я, слушайте, значит, пид#расы, бл#дь: если вы не можете удержать то, что вам дают, бл#дь..." - емоційно скаржиться він співрозмовнику.