Російські вояки крадуть самі в себе тепловізори й продають "наліво", - перехоплення ГУР. АУДIО

Командир батальйону армії окупантів на Херсонщині скаржиться, що російські солдати масово крадуть майно, зокрема, тепловізори.

Перехоплення його розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупант радить співрозмовнику завести собі особистий тепловізор - незалежно від того, чи забезпечений цими приладами його підрозділ.

"И никогда не давай солдату его. Лучше сам в бой. Потому что, бл#дь, все они только проебывают, домой отсылают. Бл#дь, пизд#ц, здесь столько "тепляков" ушло налево. #бнешься, нах#й!" - обурюється окупант.

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Він додає, що особисто "ловив за руку" військовослужбовців, які крадуть і продають армійське майно. І що тепер не відгукується на прохання бійців забезпечити їх ще тепловізорами.

"Мне если даже будут предлагать, я х#й, я откажусь от них! Я от них отказываюсь. МНе предлагают - я отказываюсь. Говорю: "Них#я, слушайте, значит, пид#расы, бл#дь: если вы не можете удержать то, что вам дают, бл#дь..." - емоційно скаржиться він співрозмовнику.