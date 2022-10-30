Суддя Константинов загинув, допомагаючи саперам розміновувати території на Харківщині

42-річний суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов допомагав саперам у розмінуванні й підірвався на вибуховому пристрої.

Про загибель судді повідомили у Верховному Суді України, інформує Цензор.НЕТ.

"29 жовтня 2022 року трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження", - йдеться у повідомленні.

У Верховному Суді уточнили, що Константинов підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.

За даними "Судово-юридичної газети", суддя як доброволець допомагав саперам у розмінуванні.

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