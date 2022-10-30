Новини

Суддя Константинов загинув, допомагаючи саперам розміновувати території на Харківщині

10 35924
сапер,дснс,розмінування
42-річний суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов допомагав саперам у розмінуванні й підірвався на вибуховому пристрої.

Про загибель судді повідомили у Верховному Суді України, інформує Цензор.НЕТ.

"29 жовтня 2022 року трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження", - йдеться у повідомленні.

У Верховному Суді уточнили, що Константинов підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.

За даними "Судово-юридичної газети", суддя як доброволець допомагав саперам у розмінуванні.

Також читайте: Сьогодні поблизу Миргорода проводитимуть підрив нерозірваних боєприпасів, мешканців попереджають про звуки вибухів

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    наверное нечастый случай когда с большим уважением и теплотой можно говорить о Судье как о Человеке, Воине и Защитнике ...

    Царство Небесное, Дмитрий Константинов...

  • Elvis2
    На відміну від суддів-хабарників, ця людина діяла за покликом серця. Вічна пам'ять.
  • Amber
    Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини