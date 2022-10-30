Путін готовий до перемовин із Заходом щодо зниження напруги, але є умови, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров запевняє, що президент країни-агресора Володимир Путін нібито усе ще готовий до переговорів.

Слова Лаврова цитує РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Готові до розмови із Заходом щодо зниження напруженості, але тільки якщо будуть реалістичні пропозиції, засновані на рівноправних підходах", - заявив Лавров.

Він також додав, що керівництво Росії, "зокрема Путін, як і раніше, готове до переговорів щодо України".

Своєю чергою, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що платформою для переговорів Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом могло б стати бажання Штатів дослухатися до "стурбованості Росії" щодо гарантій безпеки.

"Бажання Сполучених Штатів дослухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити собі питання: те, що пропонують росіяни, можливо, не все нас влаштовує, але, можливо, варто сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проєкти документів, які були передані і в Брюссель, і у Вашингтон", - зазначив Пєсков під час ефіру "Москва. Кремль. Путін".

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