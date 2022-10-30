Російські окупанти тягнуть вкрадене в українців майно. ФОТО

Воїни Сил Спеціальних Операцій сфотографували, як загарбники тягнуть із захопленого населеного пункту награбоване майно.

Фотографія опублікована в телеграм-каналі Сил Спеціальних Операцій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Воїни ССО України під час розвідки місцевості зафіксували, як так звані "визволителі" забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів. Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня", - йдеться у повідомленні.

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