Російські окупанти тягнуть вкрадене в українців майно. ФОТО
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Воїни Сил Спеціальних Операцій сфотографували, як загарбники тягнуть із захопленого населеного пункту награбоване майно.
Фотографія опублікована в телеграм-каналі Сил Спеціальних Операцій, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Воїни ССО України під час розвідки місцевості зафіксували, як так звані "визволителі" забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів. Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня", - йдеться у повідомленні.