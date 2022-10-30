Відзавтра у Харкові та області розпочнуться відключення електроенергії: буде 12 черг тривалістю по 3 години кожна

Відзавтра, з 31 жовтня, у Харкові та області розпочнуться відключення електроенергії, спільно з обленерго розроблено графік.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно із Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 7.00 до 22.00.



Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області. Індивідуально пропрацьовуємо питання із підприємствами, адже деякі виробництва не можуть зупиняти процеси", - йдеться в повідомленні.

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