Новини

SpaceX нарощує темпи запусків Starlink після погроз Росії бити по них, - WP

4 74031
маск
SpaceX Ілона Маска нарощує темпи запусків Starlink всього через кілька днів після того, як Росія оголосила комерційні супутники США, які допомагають Україні оборонятися, "законними цілями".

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

У четвер ввечері SpaceX вивела ракету Falcon 9, яка випустила в космос 53 супутники Starlink.

У вівторок SpaceX запустить набагато потужнішу ракету Falcon Heavy. Цього разу замовником є космічні сили США, а корисне навантаження суворо засекречене.

Компанія Маска запускає ракети приблизно раз на шість днів, зазначає видання.

Також читайте: Маск не вимкне Starlink в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться надати фінансування

Нагадаємо, раніше Росія пригрозила бити по американських супутниках. 27 жовтня в МЗС Росії заявили, що комерційні супутники США, задіяні в російсько-українській війні, можуть стати "законними цілями" для РФ.

У Білому домі відповіли, що "США притягнуть Росію до відповідальності за будь-який подібний напад, якщо він відбудеться".

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Та ніхто нічого не зіб'є. Чим кацапи будуть збивати? Кізяками?
  • Vladyslav Novikov
    Обратили ли Вы внимание, что после каждого путинского "выражопывания" - западная промышленность получает очередную гору заказов?
    Может, они в паре работают?
  • Epsilon Tucanae f9ba184a
    Теоретично, є у них протисупуиникова ракетна система "Нудоль", і її навіть нібито 1 раз використали в 2021 році, показово збивши старий нефункціонуючий радянський супутник. Але: кассабам вірити - себе не поважати (брехун на брехунч сидить і брехуном поганяє). Іншого джерела інформації про застосування "Нудолі", від тих же американців, немає.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини