SpaceX нарощує темпи запусків Starlink після погроз Росії бити по них, - WP
4 74031
SpaceX Ілона Маска нарощує темпи запусків Starlink всього через кілька днів після того, як Росія оголосила комерційні супутники США, які допомагають Україні оборонятися, "законними цілями".
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
У четвер ввечері SpaceX вивела ракету Falcon 9, яка випустила в космос 53 супутники Starlink.
У вівторок SpaceX запустить набагато потужнішу ракету Falcon Heavy. Цього разу замовником є космічні сили США, а корисне навантаження суворо засекречене.
Компанія Маска запускає ракети приблизно раз на шість днів, зазначає видання.
Нагадаємо, раніше Росія пригрозила бити по американських супутниках. 27 жовтня в МЗС Росії заявили, що комерційні супутники США, задіяні в російсько-українській війні, можуть стати "законними цілями" для РФ.
У Білому домі відповіли, що "США притягнуть Росію до відповідальності за будь-який подібний напад, якщо він відбудеться".