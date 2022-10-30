SpaceX нарощує темпи запусків Starlink після погроз Росії бити по них, - WP

SpaceX Ілона Маска нарощує темпи запусків Starlink всього через кілька днів після того, як Росія оголосила комерційні супутники США, які допомагають Україні оборонятися, "законними цілями".

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

У четвер ввечері SpaceX вивела ракету Falcon 9, яка випустила в космос 53 супутники Starlink.

У вівторок SpaceX запустить набагато потужнішу ракету Falcon Heavy. Цього разу замовником є космічні сили США, а корисне навантаження суворо засекречене.

Компанія Маска запускає ракети приблизно раз на шість днів, зазначає видання.

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Нагадаємо, раніше Росія пригрозила бити по американських супутниках. 27 жовтня в МЗС Росії заявили, що комерційні супутники США, задіяні в російсько-українській війні, можуть стати "законними цілями" для РФ.

У Білому домі відповіли, що "США притягнуть Росію до відповідальності за будь-який подібний напад, якщо він відбудеться".