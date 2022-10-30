Навколо Кремінної та Сватового на Луганщині заміновано майже все, - Гайдай

Російські окупанти замінували майже всю місцевість у районі Кремінної та Сватового, дорога між якими перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти в Луганській області вчора підірвали ще один міст, щоб ускладнити просування ЗСУ. Траса між Сватовим і Кремінною - під вогневим контролем ЗСУ, тепер росіяни не можуть швидко отримати підкріплення і нові боєкомплекти на цих ділянках фронту", - йдеться в повідомленні.

За його словами, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги річок, дороги, мости.

"Білогорівку росіяни щодня обстрілюють, вони не залишають спроб промацати нашу оборону на цій ділянці", – констатував глава ОВА.

Також читайте: Окупанти під час відступу вдвічі щільніше мінують територію, - Монастирський