Навколо Кремінної та Сватового на Луганщині заміновано майже все, - Гайдай
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Російські окупанти замінували майже всю місцевість у районі Кремінної та Сватового, дорога між якими перебуває під вогневим контролем ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Окупанти в Луганській області вчора підірвали ще один міст, щоб ускладнити просування ЗСУ. Траса між Сватовим і Кремінною - під вогневим контролем ЗСУ, тепер росіяни не можуть швидко отримати підкріплення і нові боєкомплекти на цих ділянках фронту", - йдеться в повідомленні.
За його словами, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги річок, дороги, мости.
"Білогорівку росіяни щодня обстрілюють, вони не залишають спроб промацати нашу оборону на цій ділянці", – констатував глава ОВА.