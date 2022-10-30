Сьогодні відключень електроенергії у Києві не планується

В Києві сьогодні, 30 жовтня, навряд чи обмежуватимуть електропостачання. Зазвичай у неділю споживання найнижче.

Про це заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, вечорі відключень не буде. Наразі енергетичної тривоги немає", - зазначив Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відзавтра у Харкові та області розпочнуться відключення електроенергії: буде 12 черг тривалістю по 3 години кожна