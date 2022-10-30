Італія таємно передала Україні гаубиці M109L, PzH 2000 і реактивні системи MLRS, - La Repubblica
Про це пише газета La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
У п'ятому пакеті військової допомоги, оголошеному 17 жовтня, зокрема йдеться про постачання від 20 до 30 самохідних артилерійських установок M109L.
Це італійська версія американської САУ, яка виготовлялась наприкінці холодної війни й зараз знаходиться на зберіганні.
Україна має на озброєнні близько 50 САУ M109 від Великої Британії, Норвегії та Латвії.
За даними La Repubblica, в рамках військової допомоги Італія також подарувала Україні шість гаубиць PzH 2000 (з 68-ми, які були у неї), дві гусеничні системи залпового вогню MLRS (з 18-ти) і десятки БМП М113.
"Складна операція з переміщення зброє та боєприпасів по Європі відбулась без інцидентів у найсуворішій таємниці. Її результат не лише військовий, але насамперед політичний - уряд Драгі зробив важливий вибір щодо позиції у міжнародному конфлікті. Тепер уряд Мелоні має визначитися, продовжувати цю лінію чи ні", - пише видання.