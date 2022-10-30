Росіяни за добу вбили десятьох цивільних в Україні. ІНФОГРАФІКА
8173
В Україні за минулу добу, 29 жовтня, російські війська вбили десятьох мирних жителів, 13 цивільним завдали поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у телеграмі.
Усі десятеро загиблих, за його даними, виявлені в Донецькій області, зокрема п'ятеро вбитих раніше. Поранення за добу дістали восьмеро жителів регіону.
Двоє цивільних були поранені в Запорізькій області, один - у Харківській. Ще двоє людей дістали поранення в Херсонській області.