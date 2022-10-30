Росія внесла 11 Британських заморських територій до переліку "недружніх" країн

Російський уряд розширив перелік недружніх іноземних держав і територій. До нього включили 11 Британських заморських територій, які часто використовують як офшори.

Про це повідомили в кабінеті міністрів РФ, інформує Цензор.НЕТ.

До нового переліку включили такі території: Бермуди, Британська антарктична територія, Британська територія в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья, Південна Джорджія і Південні Сандвічеві острови, Акротирі і Декелія, Теркс і Кайкос.

Йдеться в основному про невеликі острови. У деяких з них нема постійного населення, на інших мешкають десятки або сотні людей.

Також у списку є території, які часто використовують для реєстрації офшорних компаній - передусім Бермуди та Кайманові острови.

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Нагадаємо, перелік "недружніх іноземних держав і територій" було затверджено розпорядженням уряду РФ 5 березня 2022 року. Спочатку до нього входили лише США та Чехія. Після повномасштабного вторгнення РФ до України в список включили Україну, Канаду, Велику Британію, держави ЄС, Чорногорію, Швейцарію, Албанію, Андорру, Ісландію, Ліхтенштейн, Монако, Норвегію, Сан-Маріно, Північну Македонію, Японію, Південну Корею, Австралію, Мікронезію, Нову Зеландію, Сингапур, Тайвань, Багамські острови, острови Гернсі і Мен.