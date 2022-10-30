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Росіяни роками через підставні фірми купували нідерландські технології

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Нідерландські високотехнологічні компанії несвідомо продають свої технології компаніям, створеним російськими спецслужбами.

Про це заявив начальник МВС Нідерландів Ян Свілленс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Російська військова розвідувальна організація ГРУ створила підставні організації та компанії з метою закупівлі технологій у Нідерландах та контрабанди їх у Росію для військових цілей, таким чином уникаючи санкцій", - заявив Свілленс.

За його словами, асортимент продукції варіюється від мікрочіпів до промислових фарб та каучуку для шин військової техніки. Ці продукти мають як цивільне, так і військове кінцеве застосування.

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"Це відбувається з моменту анексії Криму, але з війною в Україні це значно збільшилося. Закликаю технологічний сектор провести ретельніше дослідження своїх клієнтів", - сказав Свілленс.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Ну что поделаешь, если у части нашего населения, как у соседей с севера, вся инфа о Нидерландах ограничивается канабисом, геям, кварталу красных фонарей в Амстердаме и тюльпанам. Больше они осилить не в состоянии А то, что эта страна высокоразвита ещё с 16 века вообще остаётся неизведанным
  • Конь Педальный ebd55f68
    Голландская "ASML" сегодня единственный в мире производитель УФ-литографов, которые стоят как Боинг, и от которых зависят Интел, Самсунг TSMC и остальные производители чипов.
  • Evgeny N
    Цікаво: а на якому обладнанні вони будуть ті чіпи робить? Років 15 тому була новина, що на московії освоїли технологію виготовлення процесорів 90нм (наче, можу помилятись). Але з тих пір ніхто не чув про московитські процесорні системи. Скоріш за все, як і з іншими нанотехнологіями Сколково, бабло попиляли і зробили літаючу сокиру та болт М150 з лівою різьбою

    Перефразовуючи кремлівського недопалка: "Нашо вам технології, якщо у вас виробництва нема?"
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