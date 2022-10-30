Росіяни роками через підставні фірми купували нідерландські технології
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Нідерландські високотехнологічні компанії несвідомо продають свої технології компаніям, створеним російськими спецслужбами.
Про це заявив начальник МВС Нідерландів Ян Свілленс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Російська військова розвідувальна організація ГРУ створила підставні організації та компанії з метою закупівлі технологій у Нідерландах та контрабанди їх у Росію для військових цілей, таким чином уникаючи санкцій", - заявив Свілленс.
За його словами, асортимент продукції варіюється від мікрочіпів до промислових фарб та каучуку для шин військової техніки. Ці продукти мають як цивільне, так і військове кінцеве застосування.
"Це відбувається з моменту анексії Криму, але з війною в Україні це значно збільшилося. Закликаю технологічний сектор провести ретельніше дослідження своїх клієнтів", - сказав Свілленс.