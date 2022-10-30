МЗС про слова Лаврова щодо переговорів: Єдиною пропозицією має бути виведення військ

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова головного дипломата РФ Сергія Лаврова про нібито готовність до переговорів із Заходом щодо України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінку речника МЗС Олега Ніколенко.

"Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік", - написав Ніколенко.

Він наголосив, що той, хто прагне переговорів, не знищує енергетичну систему країни, не страчує цивільних, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію та не блокує поставки зернових.

"Заява Лаврова про готовність до переговорів є не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії. Допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна - на полі бою", - наголосив Ніколенко.

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Він подякував міжнародним партнерам України, які пліч-о-пліч стоять із нею в боротьбі за існування. І наголосив, що Росію, яка становить загрозу безпеці світу, можна зупинити лише спільними рішучими зусиллями.