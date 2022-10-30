РФ назавжди втратила Європу як ринок, – голова Міжнародного енергетичного агентства Бірол
Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Безпосередньо перед вторгненням в Україну близько 65% загального експорту російського газу і 55% російського експорту нафти йшло до Європи. Європа була найбільшим ринком, найбільшим клієнтом для РФ, і Росія втратила цього клієнта назавжди. Найбільшого клієнта", - сказав Бірол.
Відповідаючи на запитання, чи зможе Росія замінити європейських клієнтів іншими регіонами, Бірол сказав, що це буде нелегко, оскільки "велика частина" російського газу надходить із Західного Сибіру, а потім по трубопроводах йде до Європи. Будівництво абсолютно нових трубопроводів до Китаю чи Індії може зайняти до 10 років і значну кількість технологій та інвестицій, зазначив він.
"Ви продаєте не цибулю на ринку, ви продаєте природний газ. Це інший бізнес. Тож замінити експорт природного газу до Європи для Росії у короткостроковій перспективі є нездійсненною мрією", - сказав голова МЕА.
За його словами, російська агресія проти України призвела до найбільшої у світовій історії енергетичної кризи.
"Ми перебуваємо в середині першої справді глобальної енергетичної кризи. Наш світ ще ніколи не був свідком енергетичної кризи такої глибини і такої складності. У 1970-х роках у нас була нафтова криза, але це була лише нафта. Зараз у нас є нафта, природний газ, вугілля, електроенергія. Причина дуже проста: Росія, країна, яка напала на Україну, є найбільшим експортером енергоресурсів у світі", - зазначив Бірол.
Виконавчий директор МЕА назвав Європу "епіцентром" кризи та схарактеризував її багаторічну залежність від дешевого російського палива як "помилку", що лежить в основі цієї кризи.
За його словами, Європейський континент зможе пережити майбутню зиму лише з деякими "економічними та соціальними ударами" і без серйозних збитків, але лише якщо зима "не буде надто довгою і надто холодною".
Однак Бірол висловив більше занепокоєння з приводу зими 2023-2024 років, назвавши три ключові фактори: відсутність російського газу в Європі, економічне відновлення Китаю та жорсткіші умови на ринках СПГ.
"У наступні кілька років ми повинні бути готові боротися з нестабільністю та високими цінами на енергоносії, і ми повинні знайти рішення. Але, відверто кажучи, ця зима важка, а наступна може бути ще важчою", - зазначив він.
Говорячи про нафту, Бірол не приховував свого незадоволення останнім рішенням ОПЕК скоротити видобуток на два мільйони барелів на день у намаганні підвищити ціни. Він вважає, що провідний світовий нафтовий картель повинен був діяти більш відповідально під час кризи.
"Тепер вони вирішили скоротити видобуток нафти, що підштовхне ціну вгору. Тому інфляція ростиме, і світова економіка може піти в рецесію. Це дуже ризиковане і, на мій погляд, невдале рішення", - сказав він.