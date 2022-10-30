РФ назавжди втратила Європу як ринок, – голова Міжнародного енергетичного агентства Бірол

Російська Федерація зазнає поразки в енергетичній війні, яку веде проти Заходу.

Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпосередньо перед вторгненням в Україну близько 65% загального експорту російського газу і 55% російського експорту нафти йшло до Європи. Європа була найбільшим ринком, найбільшим клієнтом для РФ, і Росія втратила цього клієнта назавжди. Найбільшого клієнта", - сказав Бірол.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Росія замінити європейських клієнтів іншими регіонами, Бірол сказав, що це буде нелегко, оскільки "велика частина" російського газу надходить із Західного Сибіру, ​​а потім по трубопроводах йде до Європи. Будівництво абсолютно нових трубопроводів до Китаю чи Індії може зайняти до 10 років і значну кількість технологій та інвестицій, зазначив він.

"Ви продаєте не цибулю на ринку, ви продаєте природний газ. Це інший бізнес. Тож замінити експорт природного газу до Європи для Росії у короткостроковій перспективі є нездійсненною мрією", - сказав голова МЕА.

За його словами, російська агресія проти України призвела до найбільшої у світовій історії енергетичної кризи.

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"Ми перебуваємо в середині першої справді глобальної енергетичної кризи. Наш світ ще ніколи не був свідком енергетичної кризи такої глибини і такої складності. У 1970-х роках у нас була нафтова криза, але це була лише нафта. Зараз у нас є нафта, природний газ, вугілля, електроенергія. Причина дуже проста: Росія, країна, яка напала на Україну, є найбільшим експортером енергоресурсів у світі", - зазначив Бірол.

Виконавчий директор МЕА назвав Європу "епіцентром" кризи та схарактеризував її багаторічну залежність від дешевого російського палива як "помилку", що лежить в основі цієї кризи.

За його словами, Європейський континент зможе пережити майбутню зиму лише з деякими "економічними та соціальними ударами" і без серйозних збитків, але лише якщо зима "не буде надто довгою і надто холодною".

Однак Бірол висловив більше занепокоєння з приводу зими 2023-2024 років, назвавши три ключові фактори: відсутність російського газу в Європі, економічне відновлення Китаю та жорсткіші умови на ринках СПГ.

"У наступні кілька років ми повинні бути готові боротися з нестабільністю та високими цінами на енергоносії, і ми повинні знайти рішення. Але, відверто кажучи, ця зима важка, а наступна може бути ще важчою", - зазначив він.

Говорячи про нафту, Бірол не приховував свого незадоволення останнім рішенням ОПЕК скоротити видобуток на два мільйони барелів на день у намаганні підвищити ціни. Він вважає, що провідний світовий нафтовий картель повинен був діяти більш відповідально під час кризи.

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"Тепер вони вирішили скоротити видобуток нафти, що підштовхне ціну вгору. Тому інфляція ростиме, і світова економіка може піти в рецесію. Це дуже ризиковане і, на мій погляд, невдале рішення", - сказав він.