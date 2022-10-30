Росіяни в Німеччині становлять загрозу, в тому числі для українок з дітьми, - посол Макеєв
В інтерв'ю Bild він сказав, що вони можуть становити загрозу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Мене дуже дратує те, що майже ніхто з росіян не поїхав зі своєї країни, коли почалася війна. Я також нічого не чув про великі демонстрації", - сказав він.
За словами Макеєва, молоді чоловіки, які тікають з Росії, просто хочуть уникнути військової служби, але не засуджують війну. Зрештою вони їздитимуть колонами по Німеччині, розмахуючи російськими прапорами, сказав посол.
"Ці росіяни становлять загрозу безпеці не лише для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок з дітьми, яким доведеться знаходитися поручи з цими чоловіками у притулках для біженців. Для Німеччини було б неправильно приймати російських дезертирів", - сказав Макеєв.