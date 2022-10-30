Росіяни в Німеччині становлять загрозу, в тому числі для українок з дітьми, - посол Макеєв

Посол України в Берліні Олексій Макеєв вважає, що Німеччині не варто було б приймати у себе росіян, які тікають від мобілізації.

В інтерв'ю Bild він сказав, що вони можуть становити загрозу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Мене дуже дратує те, що майже ніхто з росіян не поїхав зі своєї країни, коли почалася війна. Я також нічого не чув про великі демонстрації", - сказав він.

За словами Макеєва, молоді чоловіки, які тікають з Росії, просто хочуть уникнути військової служби, але не засуджують війну. Зрештою вони їздитимуть колонами по Німеччині, розмахуючи російськими прапорами, сказав посол.

Також читайте: Новий посол у Берліні Макеєв просить танки для ЗСУ: ""Люблю німецьку природу, особливо леопардів"

"Ці росіяни становлять загрозу безпеці не лише для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок з дітьми, яким доведеться знаходитися поручи з цими чоловіками у притулках для біженців. Для Німеччини було б неправильно приймати російських дезертирів", - сказав Макеєв.