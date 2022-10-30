Лещенко про Тимошенка на гуманітарному Chevrolet Tahoe: Якби не він, їздив би якийсь інший чиновник

Член наглядової ради "Укрзалізниці", радник глави ОП Сергій Лещенко спробував пояснити, чому заступник глави ОП Кирило Тимошенко використовує автомобіль, переданий Україні американською компанією General Motors для гуманітарних цілей.

Свій погляд на використання Тимошенком автівки Лещенко озвучив під час стріму на YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що із цим автомобілем? По-перше, цих автомобілів дуже багато їздить по Києву. Якщо ви звернете увагу, то далеко не один Тимошенко їздить на ньому, на ньому їздять чиновники Міністерства оборони, на ньому їздять чиновники Генерального штабу. На ньому їздить багато людей, саме не пов'язаних із безпосереднім виконанням військових операцій", - сказав Лещенко.

Він твердить якби ці машини опинилися у військових, це стало б приводом для розслідування в США, оскільки General Motors у такому разі стала б "частиною військового протистояння".

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"Вона на фронт не могла потрапити апріорі. Просто замість Тимошенка на ній би їздив якийсь інший чиновник, яких у Києві, повторюся... Переважна більшість цих машин їздить по Києву чи по обласних центрах. Різноманітні чиновники різного рівня - різних міністерств чи адміністрацій", - сказав Лещенко.

Член наглядової ради "Укрзалізниці" каже, що військові потребують пікапів, яким вже 10-15 років.

"І, відповідно, очікувати, що новий Tahoe поїде на фронт і буде обслуговувати, не знаю, військових, – це просто або наївність, або свідоме створення хибних очікувань. ... Машина живе на фронті приблизно один-два місяці. І, відповідно, туди передається машина 10+ років. Якби цей автомобіль потрапив до військових, із високою долею вірогідності його б тримали у гаражі. Адже втрата автомобіля за $70 тис. не дорівнює втраті автомобіля за $3 тис., яким би був звичайний пікап, потрібний саме військовим", - додав Лещенко.

При цьому він не пояснив,чому авто не передали для евакуації цивільних.

Раніше журналісти з’ясували, що заступник глави ОП Кирило Тимошенко їздить на Chevrolet Tahoe, який передали як гуманітарну допомогу. "Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка," - пояснює це Тимошенко.