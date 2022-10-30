"Кухар Путіна" Пригожин вимагає заблокувати в Росії YouTube

Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин направив до Генеральної прокуратури РФ заяву про необхідність заблокувати відеосервіс YouTube та визнати діяльність компанії Google "небажаною" у Росії.

Про це заявили в компанії "Конкорд", що належить Пригожину, повідомляє Цензор.НЕТ.

"YouTube наповнений фейками, спрямованими на дискредитацію російських військових, поширює завідомо неправдиву інформацію про дії Збройних сил РФ, органів державної влади та управління, а також патріотичних сил", - сказано в заяві Пригожина.

За словами "кухаря Путіна", у Росії є "гідні аналоги YouTube" - VK, Rutube, "Одноклассники" і "Дзен".

Він також звинуватив США в інформаційній війні проти РФ, в якій перша нібито використовує YouTube "як зброю для дезінформації". Водночас, за словами Пригожина, сервіс "проводить послідовну політику цензури для російських каналів".

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