Виробник "Байрактарів" може допомогти Україні в боротьбі з іранськими дронами: "Проводимо випробування"

Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що безпілотники його компанії незабаром зможуть протистояти іранським дронам-камікадзе, якими Росія атакує об’єкти інфраструктури в Україні, використовуючи ракети "повітря-повітря".

Про це повідомляє Daily Sabah, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Незабаром наші Bayraktar TB2 і Akіncі матимуть ракети "повітря-повітря", причому не лише для ураження безпілотників, але й інших ворожих літаків. Ми проводимо наші випробування", — сказав гендиректор компанії Baykar під час оборонної виставки SAHA Expo в Стамбулі.

Він також повідомив про підписання контракту між компанією Baykar та турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками.

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"Sungur є перевіреним боєприпасом, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти та безпілотники. Використання його з безпілотних літальних апаратів як ракети класу "повітря-повітря" змінить ситуацію", - сказав Мурат Ікінчі, генеральний менеджер Roketsan.

Зазначається, що інтеграція таких ракет до бойових безпілотників Akіncі та Bayraktar TB2 створить недорогу концепцію повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як ударні гелікоптери та ворожі безпілотники, включаючи дрони-камікадзе, замість використання дорогих літаків.

За словами Байрактара, іранські дрони-камікадзе повільні, шумні та розгорнуті на низькій висоті, що робить їх "легкими цілями".

"У будь-якому випадку, треба бути готовими до контрзаходів… Ми повністю підтримуємо Україну в захисті свого суверенітету", - сказав він.