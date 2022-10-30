За час повномасштабної війни росіяни вбили 29 цивільних лікарів, понад 100 - поранили
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За час повномасштабної війни російські загарбники пошкодили понад 1 тисячу медичних закладів в Україні та вбили 29 цивільних лікарів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
"Від початку широкомасштабної війни ворог цілеспрямовано намагається зруйнувати медичну систему в Україні. За 8 місяців рашисти пошкодили понад 1000 об’єктів медзакладів. 29 цивільних лікарів було вбито і понад 100 зазнали поранень.
Яка відповідь МОЗ на цю ганебну агресію проти тих, хто рятує життя?
За цей час 94 об’єкти медзакладів відновлено повністю, 203 частково. Значна кількість лікарів мобілізується до лав ЗСУ. Налагоджена медична евакуація з нашими партнерами з Європи. Українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обсязі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому", - розповіли в МОЗ.