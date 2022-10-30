За час повномасштабної війни росіяни вбили 29 цивільних лікарів, понад 100 - поранили

За час повномасштабної війни російські загарбники пошкодили понад 1 тисячу медичних закладів в Україні та вбили 29 цивільних лікарів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку широкомасштабної війни ворог цілеспрямовано намагається зруйнувати медичну систему в Україні. За 8 місяців рашисти пошкодили понад 1000 об’єктів медзакладів. 29 цивільних лікарів було вбито і понад 100 зазнали поранень.

Яка відповідь МОЗ на цю ганебну агресію проти тих, хто рятує життя?

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За цей час 94 об’єкти медзакладів відновлено повністю, 203 частково. Значна кількість лікарів мобілізується до лав ЗСУ. Налагоджена медична евакуація з нашими партнерами з Європи. Українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обсязі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому", - розповіли в МОЗ.