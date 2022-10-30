Росіяни увечері роблять гидоту, вранці пропонують "переговори", - Кулеба

Для росіян типово пропонувати "переговори" після того, як вони вчинять черговий злочин.

Про це заявив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Модель поведінки росіян так передбачувана: якщо вони вчинять злочин увечері, чекайте, що вранці вони запропонують "поговорити". Вчора вони наразили на ризик голоду мільйони людей, сьогодні зображують готовність до переговорів. Ніхто не повинен обманюватися цим", – написав міністр.

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