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Росіяни увечері роблять гидоту, вранці пропонують "переговори", - Кулеба

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кулеба
Для росіян типово пропонувати "переговори" після того, як вони вчинять черговий злочин.

Про це заявив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Модель поведінки росіян так передбачувана: якщо вони вчинять злочин увечері, чекайте, що вранці вони запропонують "поговорити". Вчора вони наразили на ризик голоду мільйони людей, сьогодні зображують готовність до переговорів. Ніхто не повинен обманюватися цим", – написав міністр.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Дозвольте не погодитись. Вони цілодобово вчиняють злочини, а як тільки їм дають п#зди - пропонують переговори.
  • Yevgeny Mironov
  • Вася Шевченко f77d76ba
    даже предлагая договориться русня не перестает гадить...
    ибо считает что нагнетая обстановку своим смрадом, она заставит согласиться на свои условия...
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