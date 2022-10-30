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Світова продовольча безпека не має бути заручником Путіна, - Бербок

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Кремль повернутися до виконання його зобов’язань у рамках угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

Бербок сказала журналістам, що "мільйони у світі голодують, а Росія знову загрожує безпеці суден із зерном", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр заявила, що "можливість сімей у Лівані, Нігері чи Бангладеш сплатити свій наступний обід не повинна залежати від військових планів Кремля".

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Бербок нагадала, що зараз десятки суден, які вивозять зерно з України до інших країн, перебувають у дорозі, і закликала Росію "не ставити під загрозу безпеку цих суден і повернутись до виконання своїх зобов'язань перед міжнародною спільнотою".

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Pavel Bortsevych
    Як заї..ли ці безглузді вмовляння до конченої істоти. Обнульониш розуміє тільки силу удару в щелепу. Нах витрачати зайвий час, демонструючи свою безпорадність?
  • Trevo Trow
    Дайте нам морські безпілотники і далекобійні снаряди та ракети - і ніякі принизливі угоди з країною- терористом вже не будуть потрібні.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Можливо сьогодні світ зрозуміє яким чином кацапи знищили до 15 мільйонів українців у період створення штучних голодоморів у 1932-1933 роках? (А їх вони створили три за короткий період).Заморено голодом більше 15 мільйонів, а зерно продавали за дешево і будували заводи, фабрики...Все, що побудовано на кацапні, побудоване за все крадене в Україні. Останні роки вони продають газ і нафту ще одних поневолених народів і лопаються від жиру. Такі вони московити, свого немає нічого, окрім шовінізма, нацизма, фашизма і брехні.
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