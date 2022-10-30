Світова продовольча безпека не має бути заручником Путіна, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Кремль повернутися до виконання його зобов’язань у рамках угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

Бербок сказала журналістам, що "мільйони у світі голодують, а Росія знову загрожує безпеці суден із зерном", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр заявила, що "можливість сімей у Лівані, Нігері чи Бангладеш сплатити свій наступний обід не повинна залежати від військових планів Кремля".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": FT показала на прикладі одного судна, як Росія вивозить зерно з окупованих територій

Бербок нагадала, що зараз десятки суден, які вивозять зерно з України до інших країн, перебувають у дорозі, і закликала Росію "не ставити під загрозу безпеку цих суден і повернутись до виконання своїх зобов'язань перед міжнародною спільнотою".