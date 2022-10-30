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Росія має негайно повернутися у межі "зернової угоди", - НАТО

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нато,лунгеску
НАТО закликало Росію терміново повернутися до укладеної за посередництва ООН і Туреччини влітку цього року "зернової угоди", яка дозволяє транспортування зерна та продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю та припинити його незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення та терміново продовжити "зернову угоду", щоб продовольство було доступне тим, хто його потребує найбільше", - заявила речниця Північноатлантичного Альянсу Оана Лунгеску.

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Вона додала, що всі союзники по НАТО привітали цю угоду, яка була досягнута за допомогою Туреччини.

"Цей експорт (зерна. – Ред.) допоміг знизити ціни на продукти харчування в усьому світі", - додала Лунгеску.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А якщо не повернеться? То що? Озвучите глибоку стурбованість?
    Може пора скасувати оті "преференції" які *уйло отримав за "зернову угоду"!
    Отак , немає угоди-немає "преференцій"!
  • Trevo Trow
    Таке враження, що НАТО - спілка заклопотаних фермерів.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    А треба Росію з ООН вигнати і надавати більше зброї бо Росія розуміє тільки силу.
    Чому Росію досі не вигнали з ООН ? Може це така собі сумнівна організація яка дере руку за путіна
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