Росія має негайно повернутися у межі "зернової угоди", - НАТО
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НАТО закликало Росію терміново повернутися до укладеної за посередництва ООН і Туреччини влітку цього року "зернової угоди", яка дозволяє транспортування зерна та продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Президент Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю та припинити його незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення та терміново продовжити "зернову угоду", щоб продовольство було доступне тим, хто його потребує найбільше", - заявила речниця Північноатлантичного Альянсу Оана Лунгеску.
Вона додала, що всі союзники по НАТО привітали цю угоду, яка була досягнута за допомогою Туреччини.
"Цей експорт (зерна. – Ред.) допоміг знизити ціни на продукти харчування в усьому світі", - додала Лунгеску.