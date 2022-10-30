Стрілецька зброя з України могла нелегально потрапити до злочинних груп, - поліція Фінляндії

Кримінальна поліція Фінляндії має дані, що вказують на те, що зброя, призначена для українських військових, могла потрапити до злочинних угруповань у Фінляндії.

Про це йдеться в інтерв’ю Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми бачимо вказівки на те, що зброя вже у Фінляндії", – заявив він. Отримані дані стосуються стрілецької зброї. Альгрен сказав, що не хоче розкривати детальнішу інформацію, тому що дані ще доповнюються й уточнюються.

За його словами, були поодинокі випадки, коли надану Україні стрілецьку зброю знаходили у Швеції, Данії, Нідерландах.

Групи, які зацікавлені в нелегальному отриманні зброї з України після війни, можливо вже мають наготові канали постачання – орієнтовні маршрути і контакти. За словами Альгрена, такими можливими клієнтами є фінські осередки трьох із найбільших байкерських банд. В однієї з них, Bandidos MC, нібито є "свої люди" у великих українських містах.

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Альгрен зауважив, що багато попередніх війн у Європі супроводжувалися проблемою потрапляння зброї до злочинних організацій – як війни під час розпаду Югославії, після яких чимало стрілецької зброї та гранат опинилися у кримінальних угруповань у Швеції.

"Україні дають дуже багато зброї, і це добре. Але нам доведеться ще десятиліттями мати справу з цією зброєю і платити ціну за це", – зазначив Крістоф Альгрен.

Він зауважив також, що зміна безпекової ситуації через війну в Україні додала роботи правоохоронцям – як, наприклад, зараз їм доводиться пильніше стежити за безпілотниками біля важливих об’єктів, але фінансування на роботу поліції не зросло.