"Стріляють не по графіках": радниця міністра розповіла, чому іноді відключають світло не за графіком

Тимчасові відключення електроенергії можуть бути не за графіком оскільки неможливо передбачити коли будуть обстріли.

Про це повідомила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми скаржимося на те, що не по графіках (відключають електроенергію. – Ред.), а стріляють не по графіках", - сказала вона.

Зеркаль зазначила, що під Києвом є підстанція, яка вже сьомий раз зазнає руйнувань внаслідок обстрілів, а енергетики які її відновлюють працюють розуміючи, що вони не знають, чи буде повторний обстріл, чи ні.

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Також вона додала, що іноді через руйнування енергетики вимушені перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таке навантаження.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати Україну, а їх основною ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожих атак в Україні були запроваджені тимчасові відключення електроенергії.