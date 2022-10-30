На півдні українська авіація двічі вдарила по позиціях російської ППО

На півдні авіація Сил оборони України завдала два удари по позиціях протиповітряної оборони загарбників. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 70 завдань.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Протягом ночі нашою авіацією завдано два удари по позиціях протиповітряної оборони ворога, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 70 завдань", — ідеться в повідомленні.

Втрати ворога в результаті завданих по ньому ударів дорозвідуються.

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Обстановка в південнобузькому операційному районі, за даними командування, залишається стабільно напруженою, але контрольованою.

Противник намагається утримати зайняті рубежі, водночас переформатовує підрозділи, облаштовує нові рубежі оборони.

Тривають обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення. Також ворог веде повітряну розвідку й атакує територіальні громади, прилеглі до лінії зіткнення й розташовані в глибокому тилу, тим самим продовжуючи техногенний шантаж і психологічний тиск на мирне населення України.

Зокрема, з лівого берега Дніпра російські війська обстрілюють визволені території Херсонської області. З важкої артилерії й реактивних систем залпового вогню ворог ударив по населених пунктах Новоолександрівської громади Бериславського району, унаслідок чого постраждали троє мирних жителів, пошкоджень зазнали приватні обійстя.

Миколаївська область двічі за ніч зазнала ракетних ударів. За інформацією ОК "Південь", із зенітно-ракетних систем С-300 ворог вдарив по Березнегуватській громаді, "зоравши" відкриті поверхні.

Тактичною авіацією противника були випущені крилаті ракети Х-59 по місту Очаків. Ворожим ударом зруйновані та пошкоджені адміністративні, господарчі будівлі, приватні гаражі й об’єкти промислової інфраструктури. Постраждали також житлові будинки. Пожежі, що виникли внаслідок обстрілу, ліквідовані. Втрат серед мирного населення немає.

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Під ранок обстрілів зазнала також Широківська громада. Ворожий вогонь зруйнував один житловий будинок, два будинки зазнали пошкоджень. Люди не постраждали.

У Чорному морі, за даними командування, маневрує вісім кораблів ворожого флоту. Судна тримаються вздовж Кримського узбережжя. Два надводні й один підводний ракетоносії мають напоготові 20 "Калібрів".