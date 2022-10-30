Міністерство оборони Туреччини веде переговори з РФ про "зернову угоду", кажуть "є підстави для оптимізму"

Після оголошення Росією про тимчасове призупинення участі в "зерновій угоді" Туреччина розпочала переговори й сподівається на успішне їх завершення.

Про це агенції Bloomberg у неділю повідомив турецький чиновник на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами представника Туреччини, "є підстави для оптимізму, що переговори (з Росією) можуть досягти прогресу".

Він також додав, що судна із українським збіжжям, які вже прибули до Стамбула, проходять перевірку, але нові зерновози з України поки що не відправлятимуться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має негайно повернутися у межі "зернової угоди", - НАТО

Згодом Міністерство оборони Туреччини офіційно підтвердило проведення переговорів із російською стороною.

"Міністр національної оборони (Туреччини) Хулусі Акар продовжує переговори та координацію зі своїми співрозмовниками, а відповідні органи влади продовжують переговори та координацію між собою", – йдеться в повідомленні відомства.

"Під час цих зустрічей сторонам нагадується про важливість продовження ініціативи, яка має позитивний вплив на людство в усьому світі та доводить, що всі кризи можна вирішити за допомогою доброї волі та діалогу, а також про важливість уникнення різного роду провокацій, які негативно впливатимуть на продовження роботи механізму", – додають там.