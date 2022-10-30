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Міністерство оборони Туреччини веде переговори з РФ про "зернову угоду", кажуть "є підстави для оптимізму"

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туреччина
Після оголошення Росією про тимчасове призупинення участі в "зерновій угоді" Туреччина розпочала переговори й сподівається на успішне їх завершення.

Про це агенції Bloomberg у неділю повідомив турецький чиновник на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами представника Туреччини, "є підстави для оптимізму, що переговори (з Росією) можуть досягти прогресу".

Він також додав, що судна із українським збіжжям, які вже прибули до Стамбула, проходять перевірку, але нові зерновози з України поки що не відправлятимуться.

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Згодом Міністерство оборони Туреччини офіційно підтвердило проведення переговорів із російською стороною.

"Міністр національної оборони (Туреччини) Хулусі Акар продовжує переговори та координацію зі своїми співрозмовниками, а відповідні органи влади продовжують переговори та координацію між собою", – йдеться в повідомленні відомства.

"Під час цих зустрічей сторонам нагадується про важливість продовження ініціативи, яка має позитивний вплив на людство в усьому світі та доводить, що всі кризи можна вирішити за допомогою доброї волі та діалогу, а також про важливість уникнення різного роду провокацій, які негативно впливатимуть на продовження роботи механізму", – додають там.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а тем временем по-тихому турки не гнушаются покупать зерно руснявое (ворованное в Украине) но уже перегруженное пару раз и как-бы потерявшее свои истоки и ставшее уже ничьим...
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Головне щоб Україна нічого не підписувала і не йшла на умови путіна .
  • MrStepanovM
    мне вообще не ясна эта *****! Есть ООН, пусть формирует военный конвой для сопровождения гражданских судов. И пошли вы на йух!
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