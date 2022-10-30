У Міноборони РФ заявили, що безпілотники по Чорноморському флоту нібито запустили з цивільного "зернового" судна
Про це повідомило Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві заявили, що нібито уламки морських безпілотників було піднято на поверхню, і російські фахівці провели експертизу їхніх навігаційних модулів канадського виробництва.
Вони нібито встановили, що запуск морських безпілотників було здійснено з узбережжя в районі Одеси.
"Надалі морські безпілотники рухалися зоною безпеки "зернового коридору", після чого змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі. Водночас координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі. На думку фахівців, це може свідчити про попередній запуск цього апарату з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом або його західними покровителями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України", - йдеться у заяві.