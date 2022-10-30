Гутерріш веде переговори щодо відновлення участі Росії у "зерновій угоді"
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде активні переговори щодо відновлення участі Росії в зерновій угоді.
Про це повідомив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланнм на Укрінформ.
Речник зазначив, що Гутерріш "глибоко занепокоєний ситуацією, що склалася навколо Чорноморської зернової ініціативи й відклав свій від'їзд в Алжир на саміт Ліги арабських держав на один день, щоб зосередитися на цьому питанні".
Генеральний секретар продовжує брати участь в інтенсивних контактах, спрямованих на відновлення участі Росії в зерновій угоді, зазначив він.