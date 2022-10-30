Гутерріш веде переговори щодо відновлення участі Росії у "зерновій угоді"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде активні переговори щодо відновлення участі Росії в зерновій угоді.

Про це повідомив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланнм на Укрінформ.

Речник зазначив, що Гутерріш "глибоко занепокоєний ситуацією, що склалася навколо Чорноморської зернової ініціативи й відклав свій від'їзд в Алжир на саміт Ліги арабських держав на один день, щоб зосередитися на цьому питанні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ заявили, що безпілотники по Чорноморському флоту нібито запустили з цивільного "зернового" судна

Генеральний секретар продовжує брати участь в інтенсивних контактах, спрямованих на відновлення участі Росії в зерновій угоді, зазначив він.