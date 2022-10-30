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Гутерріш веде переговори щодо відновлення участі Росії у "зерновій угоді"

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гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде активні переговори щодо відновлення участі Росії в зерновій угоді.

Про це повідомив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланнм на Укрінформ.

Речник зазначив, що Гутерріш "глибоко занепокоєний ситуацією, що склалася навколо Чорноморської зернової ініціативи й відклав свій від'їзд в Алжир на саміт Ліги арабських держав на один день, щоб зосередитися на цьому питанні".

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Генеральний секретар продовжує брати участь в інтенсивних контактах, спрямованих на відновлення участі Росії в зерновій угоді, зазначив він.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    ВСУ пошли вперед в Бахмуте https://charter97.org/ru/news/2022/10/30/522162/comments/#comments 3 30.10.2022, 19:16 4,608

    Прорвана оборона оккупантов и заняты новые позиции.

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    Об успешных действиях украинских защитников сообщают бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр» в Twitter
  • MrStepanovM
    давай военный конвой под эгидой ООН и пошла на куй русня! Мы что через ее территориальные воды этот конвой ведем? На кой хер с ними что то обсуждать, если откат не просишь?
  • Evgeny N
    А може краще б поїхав на той саміт Ліги арабських держав, та сказав, що в цьому році ви будете хер сосать, а не хліб їсти через московію.
    Цікава була б реакція...
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