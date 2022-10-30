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Україна через США хоче вплинути на Ізраїль, щоб той почав надавати військову допомогу: це єдина країна, до якої вони прислухаються, - посол Корнійчук

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корнійчук
Україна намагається через Сполучені Штати вплинути на Ізраїль з тим, щоб той змінив свою нейтральну позицію щодо українсько-російської війни та почав надавати військову допомогу Києву.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в інтерв’ю The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Американці – єдина країна, до якої Ізраїль прислухається", – вважає Корнійчук.

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За його словами, він щотижня зустрічається з послом США в Ізраїлі Томом Найдсом, якого називає "секретною зброєю" у своїй кампанії, спрямованій на те, щоб змусити ізраїльтян змінити курс і надати військову та протиповітряну підтримку Києву.

"Ми обговорюємо різні заходи підтримки, і знову ж таки, нам потрібно змінити цю основну тенденцію, яка відрізняє позицію Ізраїлю від решти демократичного світу, і збільшити військово-технічне співробітництво", – сказав український посол.

За словами Корнійчука, відносини України з Ізраїлем в останні тижні поглибилися "з деяких технічних питань, пов'язаних з обороною", зокрема системи попередження цивільного населення про ракетні атаки з боку РФ. "Це позитивний розвиток, і ми, звичайно, очікуємо більшого від Ізраїлю", – зазначив він.

Посол України також розраховує, що США можуть більш ретельно перевіряти, чи дотримується Ізраїль західних санкцій щодо Росії. "Питання санкцій також важливе, і американці перебувають у набагато кращому становищі, щоб перевірити, чи дотримуються ізраїльтяни цих санкцій, чи ні", – вважає він.

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Водночас, визнає Корнійчук, до проведення в Ізраїлі позачергових виборів, призначених на 1 листопада, в країні навряд чи буде обговорюватись питання військової допомоги Києву.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Gal
    Коментар на цю тему: https://t.me/BerezaJuice/22867 Березовый сок
    Руководство Украины очень последовательно в своих действиях. Сначала президент Володимир Зеленський просит у Израиля оружие и начинается не очень публичное сотрудничество. Затем украинский посол Евгений Корнийчук, озвучивает в интервью The Hill, что просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь и более тщательно проверил, как Израиль соблюдает западные санкции в отношении России, на что пальцем у виска покрутили в Иерусалиме и в Вашингтоне. А теперь просто вишенка на торте - голосование в ООН по ядерному разоружению Израиля и Украина голосует за. США, Британия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция, Бельгия, Австралия, Канада и многие другие прогрессивные государства это голосование не поддержали, а Украина проголосовала за. Вместе с Россией. Браво!

    Такое солидарное голосование со страной-оккупантом в тот момент, когда формируются партнёрские отношения с Израилем? Последовательная международная политика - это наша сильная сторона. Но это не точно.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Почему Украина должна разоружиться по ядерному оружию, а Израиль - нет? Мы рылом не вышли? Украинским дикарям кровь из носу надо разоружиться с печальными для нас последствиями, а Израилю или, к примеру, Индии и Пакистану - нет? Это, братцы. обычный расизм и ксенофобия.
  • arye z.
    Інфа 100% ...?
    Звідки така поінформованість ізраїльської військової промисловості? Розчарую вас. Все ППО Ізраїлю (за винятком "Петріот"), зроблено в Ізраїлі. Від конструктської задуми на папері до втілення в металі та керуючих блоках.
    Залізний Купол, Барак (морський ЗК), Праща Давида, Чарівна Паличка, Стріла 2 та Стріла 3, це все оригінальні ізраїльські розробки.
    Фінансування, так, американське, зате потім США інтегрують ці системи у свою глобальну систему ППО/ПРО
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