Україна через США хоче вплинути на Ізраїль, щоб той почав надавати військову допомогу: це єдина країна, до якої вони прислухаються, - посол Корнійчук

Україна намагається через Сполучені Штати вплинути на Ізраїль з тим, щоб той змінив свою нейтральну позицію щодо українсько-російської війни та почав надавати військову допомогу Києву.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в інтерв’ю The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Американці – єдина країна, до якої Ізраїль прислухається", – вважає Корнійчук.

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За його словами, він щотижня зустрічається з послом США в Ізраїлі Томом Найдсом, якого називає "секретною зброєю" у своїй кампанії, спрямованій на те, щоб змусити ізраїльтян змінити курс і надати військову та протиповітряну підтримку Києву.

"Ми обговорюємо різні заходи підтримки, і знову ж таки, нам потрібно змінити цю основну тенденцію, яка відрізняє позицію Ізраїлю від решти демократичного світу, і збільшити військово-технічне співробітництво", – сказав український посол.

За словами Корнійчука, відносини України з Ізраїлем в останні тижні поглибилися "з деяких технічних питань, пов'язаних з обороною", зокрема системи попередження цивільного населення про ракетні атаки з боку РФ. "Це позитивний розвиток, і ми, звичайно, очікуємо більшого від Ізраїлю", – зазначив він.

Посол України також розраховує, що США можуть більш ретельно перевіряти, чи дотримується Ізраїль західних санкцій щодо Росії. "Питання санкцій також важливе, і американці перебувають у набагато кращому становищі, щоб перевірити, чи дотримуються ізраїльтяни цих санкцій, чи ні", – вважає він.

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Водночас, визнає Корнійчук, до проведення в Ізраїлі позачергових виборів, призначених на 1 листопада, в країні навряд чи буде обговорюватись питання військової допомоги Києву.