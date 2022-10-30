У Росії вже немає місця за цивілізованим столом для переговорів, - ОП

Росія втратила можливість на мирні переговори з цивілізованим світом. Єдина опція, яка її чекає, - це трибунал, на якому агресори мають понести відповідальність за розв’язання війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Суб’єктам із РФ час зрозуміти: у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го". І переговорів із США та місця за цивілізованим столом для них теж немає. Є лише геноцид в Україні, війна, яку вони мають програти, і трибунал, на якому отримають свої пожиттєві терміни", - написав він.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Путін все ще готовий до переговорів щодо України із Заходом, якщо він звертатиметься до РФ "з реалістичними пропозиціями".

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