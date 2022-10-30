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У Росії вже немає місця за цивілізованим столом для переговорів, - ОП

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Росія втратила можливість на мирні переговори з цивілізованим світом. Єдина опція, яка її чекає, - це трибунал, на якому агресори мають понести відповідальність за розв’язання війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Суб’єктам із РФ час зрозуміти: у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го". І переговорів із США та місця за цивілізованим столом для них теж немає. Є лише геноцид в Україні, війна, яку вони мають програти, і трибунал, на якому отримають свої пожиттєві терміни", - написав він.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Путін все ще готовий до переговорів щодо України із Заходом, якщо він звертатиметься до РФ "з реалістичними пропозиціями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про слова Лаврова щодо переговорів: Єдиною пропозицією має бути виведення військ

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Не пройшло і трьох років, як один довпойоп із ОП хотів заглянуть в очко путіну і дагаварітся па срєдінє
  • Evgeny N
    "у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го" Джерело:

    У вас, курви, також...
    І "єдиний анал" вам не допоможе. Переможцями будуть ЗСУ та народ України, а вам за економіку, підготовку до війни, боротьбу з ковідом, "велике крадівництво" і т.д. відповідати доведеться!
  • Светлана Круп
    Сподіваюся, світ це теж розуміє. Ніяких відкатів на "січень 2022" не має бути, ***** - військовий злочинець-террорист, які з ним перемовини?!
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