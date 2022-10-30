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Росіяни продовжують перекидати окремі військові підрозділи на територію Білорусі, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо пересування російських військ по території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни", - зазначається у пвідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перекидає до Білорусі "кадирівців", - Генштаб

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Player New
    З правого берега херсону їх перекинуть на північ, або ми закопаїмо їх зараз, або потім вони будуть грабувати й нищити ще й на півночі.
  • Совесть Нации
    суицидники подтягиваются....
  • Evgeny N
    Загрядотрядьі кадирівців - прислали, чмобіків - прислали, більш нове озброєння та БК до нього - вивезли, металобрухт і БК до нього - завезли, авіацію для ЯЗ - приперли, ЯЗ - і своє щось не дуже працює, того не приперли...

    Як на мене, то це все призначено для утримання бойових частин ЗСУ на кордоні з білоруською губернією.
    А от з пусками ракет та дронів з тієї губернії треба щось робити... Сподіваюсь, що в нашому ГШ є напрацювання стосовно цієї проблеми.
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