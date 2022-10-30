Росіяни продовжують перекидати окремі військові підрозділи на територію Білорусі, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо пересування російських військ по території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни", - зазначається у пвідомленні.

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