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Польща обіцяє Україні допомогу в експорті зерна після демаршу РФ: "Росія не дотримується жодних міжнародних договорів"

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мзс,польща
Польща та інші країни ЄС продовжуватимуть надавати Україні підтримку в експорті зерна до третіх країн на тлі відмови Росії продовжувати свої зобов’язання у контексті зернової ініціативи.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рішення Росії призупинити свою участь у зерновій ініціативі є ще одним доказом того, що вона не має наміру дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польща разом із партнерами з ЄС готова й надалі працювати, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних товарів",- зазначили в МЗС.

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Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Насправді існує як мінімум два варіанта вирішення цієї проблеми: або військовий супровід (як запропонував МЗС Литви, або потопити нах#й весь ЧФ. Ніякий із варінтів ескалації не спричинить
  • Colt
    Эрдоган, президент натовской страны со второй армией в блоке,
    будет униженно смотреть как зерно пошло через Польшу.
    С-400 оказались гов ном, а российские атомные реакторы обернутся
    для Турции дополнительным шантажом и экологической опасностью.
  • Stanislav Bryzhyk
    Що, потопити цілих чотири кораБЛЯ? Танунах. А вдруг путєнг нападе? Ви шо!
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