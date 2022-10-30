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Данілов про вихід РФ із "зернової угоди": Звичайний шантаж напередодні саміту G20

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данілов
Заяви Росії про припинення "зернової ініціативи" є шантажом Російської Федерації перед самітом G20, який відбудеться в листопаді 2022 року в Індонезії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це звичайний шантаж РФ. Ви знаєте, що 15 листопада має відбутися зустріч "великої двадцятки". Чи буде там присутня Росія як країна і президент РФ – це під великим питання, тому що не зрозуміло, хто їх там буде вітати, і хто з ним там буде спілкуватися. І для того, щоб шантажувати не тільки нашу країну, а й шантажувати світ, вони на сьогоднішній день вигадали собі таку річ, що вони виходять з цього так званого гуманітарного коридору", – наголосив він.

Данілов наголосив, що поставками продовольства Україна допомагає світу запобігти голоду. При цьому він додав, що нинішні дії Росії є прогнозованими і "нічого тут дивного для нас, принаймні, немає".

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За словами Данілова, заяви РФ про нібито обстріл Севастополя з Одеси є маячнею і це якась "параноїдальна річ у преставників РФ".

"Це просто неможливо. Ті кораблі, які виходили із зерном, вони не мають відношення до процесів, які відбуваються в нашій країні. Це вигадки верхівки РФ. У росіян дуже складна ситуація, і вони вигадують то якусь ядерну бомбу, яку ми нібито маємо. У них кожного дня якась нова новела для того, щоб звернути увагу світу, для того, щоб з ними в решті решт почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами я не знаю", – додав секретар РНБО.

Говорячи про продовження "зернової ініціативи", Данілов зазначив, що "це непроста ситуація". Він нагадав, що домовленності були досягнуті за участю ООН, Туреччини. За його словами, попередники нинішньої керівної верхівки в Росії робили Голодомор в Україні, щоб знищувати нас як націю.

"В них є вчителі, в яких вони вчаться", – сказав Данілов про нинішнє керівництво Росії.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • stels400
    Їй це дозволяють робити ось і все.Якби країни G20 перекрили їй реально кислород по всім направленням такого не було.А так граються з цими фашистами і не розуміють що рашистам насрати на всіх і на все.Вони терористи ! Світ це ніяк не розуміє.
  • Ан Мур
    Все вирішилось ніби-то без нашої участі:

    https://t.me/zsuwar/23800 Київ, Анкара й ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі в понеділок у межах "чорноморської ініціативи", рф також про це повідомили , - Координаційний центр.

    З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Україні ця угода не потрібна. А з Московії санкції таким чином отже зняли.
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