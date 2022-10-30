Росіяни двічі обстріляли Марганецьку громаду - одна людина поранена, - облрада

Російські окупанти вранці 30 жовтня двічі обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Постраждалій пенсіонерці - 73 роки. Вона зазнала уламкового поранення, наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Вогнем окупантів пошкоджено півдесятка п‘ятиповерхівок і вісім легкових авто.

Також від ворожого обстрілу на підприємстві були пошкоджені виробничі будівлі.

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