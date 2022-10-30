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Наступний рік стане визначальним у притягненні воєнних злочинців РФ до відповідальності, - Данілов

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що 2023 рік стане визначальним у питанні притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, у тому числі вищого військово-політичного керівництва Росії.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не тільки Путін, а всі. Всі, хто піднімав руку, хто тиснув кнопки у їхній думі, хто відправляв росіян на смерть в Україну - будуть нести відповідальність. Це питання тільки часу. І наскільки я вже усвідомив, короткого часу. Я більш ніж упевнений, що 2023 рік буде визначальним для всіх цих речей", – сказав Данілов.

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Він запевнив, що всі російські воєнні злочинці відповідатимуть за законом, зокрема і на території України відповідно до українського законодавства.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Призыв очистить власть от предателей во время войны.
  • Evgeny N
    А ті, хто з криками "можем павтаріть", "на Бєрлін", "унічтожим украінскій фашизм" аплодував кремлівському недопалку, підримував його дії, як "отрядьі путіна", батьки, що віддали свого сина цьому людожеру за барана чи овочевий набір, ЗК, яким "не в западло" підкорятись державі, "віряни", що підтримують гундяєвський сатанат та вірять в телевізор? З ними що?
    Що робити з тими мільйонами, які заселилися в домівки українців в Криму, на Донбасі, Херсонський та Запоріжський областях?

    "Панять, прастіть і атпустіть"?

    Тоді через 3, 5, 10 років ми отримаємо ще більш криваву агресію з московії.
    Висновок один: для існування України є єдина умова - відсутність на карті світу московії у будь-якому стані.
  • Марина Кравець
    почніть з себе..
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