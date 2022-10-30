Російські загарбники замінували всі околиці Сєверодонецька, готуються до оборони, - мер Стрюк

У тимчасово захопленому Сєверодонецьку на Луганщині значно збільшилась кількість російських військових, які готуються до наступу ЗСУ, найбільшою загрозою для українських військових може бути тотальне замінування околиць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телеканалу "Київ" голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Приготування до оборони є і становитимуть, мабуть, досить серйозні проблеми для наших військових, оскільки мінується все навколо, ведеться будівництво ліній оборони, якихось споруд - важко сказати, на скільки професійно, але потуги робляться. Найбільша загроза - це мінування всіх околиць", - сказав Стрюк.

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Він зауважив, що загарбники, які прибувають у місто, розселяються в покинутих квартирах, тож почалася чергова хвиля мародерства.

"Зараз пішла нова хвиля зайняття більш-менш уцілілих квартир місцевих жителів. При чому робиться це під "добрим" приводом - розселити людей, хоча фактично йде грабунок населення", - сказав голова ВЦА.

За даними Стрюка, окупаційну "адміністрацію" покинули деякі співробітники, які раніше туди влаштувалися.

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