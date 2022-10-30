Російські загарбники замінували всі околиці Сєверодонецька, готуються до оборони, - мер Стрюк
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телеканалу "Київ" голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
"Приготування до оборони є і становитимуть, мабуть, досить серйозні проблеми для наших військових, оскільки мінується все навколо, ведеться будівництво ліній оборони, якихось споруд - важко сказати, на скільки професійно, але потуги робляться. Найбільша загроза - це мінування всіх околиць", - сказав Стрюк.
Він зауважив, що загарбники, які прибувають у місто, розселяються в покинутих квартирах, тож почалася чергова хвиля мародерства.
"Зараз пішла нова хвиля зайняття більш-менш уцілілих квартир місцевих жителів. При чому робиться це під "добрим" приводом - розселити людей, хоча фактично йде грабунок населення", - сказав голова ВЦА.
За даними Стрюка, окупаційну "адміністрацію" покинули деякі співробітники, які раніше туди влаштувалися.