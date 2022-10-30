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Ми розуміємо, що відбувається на території окупованої Росією Білорусі, - Данілов

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данілов
Україна робить все для того, щоб убезпечити кордон від можливого вторгнення з території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі інформаційного телемарафону.

Він розповів, що сьогодні відбулося 27-е засідання Ставки верховного головнокомандувача, де розглядалися нагальні питання, у тому числі, й питання щодо ймовірності наступу на Україну з території Білорусі. За його словами, щодо цього питання доповідав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Ми розуміємо, що відбувається і на Херсонському напрямку, і що відбувається на території окупованої Росією Білорусі. Ми розуміємо замисли ворога. Відповідні рішення будуть ухвалюватися для того, щоб убезпечити нашу ситуацію від тих загроз, які можуть бути з боку РФ", – сказав Данілов.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Oleg Mamont
    Да прямо скажите, что если дернутся в сторону границы, ******* всем чем есть по мозырю и по минску.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    ******* зеленые, вы уже показали себя при вторжении сдав все что можно...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та ну вас на хер! ви все розумієте...як собаки...тільки сказати не можете...
    а тоді трапляется щось таке...що више вашого розуміння...
    щоби не було як в лютому... коли прє*** , хоча вас попереджали...
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