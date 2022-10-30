Ми розуміємо, що відбувається на території окупованої Росією Білорусі, - Данілов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі інформаційного телемарафону.
Він розповів, що сьогодні відбулося 27-е засідання Ставки верховного головнокомандувача, де розглядалися нагальні питання, у тому числі, й питання щодо ймовірності наступу на Україну з території Білорусі. За його словами, щодо цього питання доповідав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
"Ми розуміємо, що відбувається і на Херсонському напрямку, і що відбувається на території окупованої Росією Білорусі. Ми розуміємо замисли ворога. Відповідні рішення будуть ухвалюватися для того, щоб убезпечити нашу ситуацію від тих загроз, які можуть бути з боку РФ", – сказав Данілов.