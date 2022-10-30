Росіяни готують відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо пересування російських військ по окупованій частині Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки".