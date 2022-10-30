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Росіяни готують відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, - Генштаб

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рф,окупанти,артилерія
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо пересування російських військ по окупованій частині Херсонщини. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Юрий Педаченко
    Сподіваюсь їх не випустять! Свого разу з-під Києва пішли та через місяць тією технікою підсилили наступ на Кремінну та Лисичанськ!
  • Helen Batiouk
    Гадаю що ЗСУ наразі набагато краще споряджені щоб перекинути кацапів у напрямку концерту кабзона
  • Roman Skripnik
    ⚡️Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "зерновой инициативы". Россию об этом решении "уведомили", - СМИ со ссылкой на координационный центр

    Ну вы поняли, да? РФ вышла из соглашения, но на заседании было принято решение, что мнение России никого не интересует и её просто "уведомили" о том, что завтра судна выйдут из портов.
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