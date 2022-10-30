Новини

У Сєвєродонецьку російські окупанти розгорнули табір для підготовки мобілізованих

2 55110
сєверодонецьк
Російські війська розгорнули табір для підготовки мобілізованих в окупованому Сєверодонецьку Луганської області.

Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, в місті зросла кількість російських військових.

"Навіть було організовано щось на зразок табору для їх підготовки або полігон. Зайшла додаткова жива сила в місто, яку там готують, вчать. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може, розповідають, як виглядає зброя", – наголосив Стрюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники замінували всі околиці Сєверодонецька, готуються до оборони, - мер Стрюк

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Який несподіваний і приємний збіг - кац.табір розташувався точно на полігоні арти ЗСУ.
  • vadyan
    Хаймарси вже облизуються....
  • Adalet
    Іншими словами, майданчик для Бавовнятка погратися
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини