У Сєвєродонецьку російські окупанти розгорнули табір для підготовки мобілізованих

Російські війська розгорнули табір для підготовки мобілізованих в окупованому Сєверодонецьку Луганської області.

Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, в місті зросла кількість російських військових.

"Навіть було організовано щось на зразок табору для їх підготовки або полігон. Зайшла додаткова жива сила в місто, яку там готують, вчать. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може, розповідають, як виглядає зброя", – наголосив Стрюк.

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