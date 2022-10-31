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З наступного тижня графіки вимкнення електроенергії мають стати плановими, - Укренерго

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укрэнерго
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що з наступного тижня графіки відключення електроенергії в Україні мають стати плановими.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телемарафону 30 жовтня.

"З наступного тижня графіки відключення електроенергії мають стати плановими. Ми їх запроваджуємо в новому форматі, щоб обленерго і місцева влада заздалегідь знали, який обсяг обмежень буде, і могли скласти списки споживачів, які будуть відключені від електроенергії, і в які години", – зазначив Кудрицький.

За його словами, цими вихідними минулося без великих відключень, бо енергоспоживання було нижче, ніж в робочі дні.

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Кудрицький сказав, що наступного тижня очікується похолодання, і споживання світла в такій ситуації зростає, тому "певні відключення ми все-таки прогнозуємо, але вони мають стати більш плановими і зрозумілими для споживачів".

"Якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру в таких масштабах і такими темпами, як вона робила останні два з половиною тижні, то відключення з планових можуть перетворитися в аварійні, і світла може не бути довше, ніж чотири години на добу", – наголосив голова правління НЕК "Укренерго".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Лысый коротышка
    Було б непогано знати зазделегідь. А то проводив тут онлайн презентацію всій компнаії - і бац - світла немає. Кожен раз з острахом чекаєш 12, 16 і 20 годину - вимкнуть чи ні?
  • Велемир
    Багато раз повідомлялось посилання на сайт де можна дізнатись де і коли відключення. Дивишся туди твого будинку нема. А відключення є.
    Невже не можна сповіщати що робота сайту ще не повністю налагоджена. Тупість, безкультур'я, байдужість до людей наших чиновників.
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