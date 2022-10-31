З наступного тижня графіки вимкнення електроенергії мають стати плановими, - Укренерго
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телемарафону 30 жовтня.
"З наступного тижня графіки відключення електроенергії мають стати плановими. Ми їх запроваджуємо в новому форматі, щоб обленерго і місцева влада заздалегідь знали, який обсяг обмежень буде, і могли скласти списки споживачів, які будуть відключені від електроенергії, і в які години", – зазначив Кудрицький.
За його словами, цими вихідними минулося без великих відключень, бо енергоспоживання було нижче, ніж в робочі дні.
Кудрицький сказав, що наступного тижня очікується похолодання, і споживання світла в такій ситуації зростає, тому "певні відключення ми все-таки прогнозуємо, але вони мають стати більш плановими і зрозумілими для споживачів".
"Якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру в таких масштабах і такими темпами, як вона робила останні два з половиною тижні, то відключення з планових можуть перетворитися в аварійні, і світла може не бути довше, ніж чотири години на добу", – наголосив голова правління НЕК "Укренерго".