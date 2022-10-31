Новини

Закликаю водіїв та пішоходів бути уважними у темну пору доби, - Зеленський

3 40926
зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із проханням бути уважними на дорогах у темний час доби.

"Загалом у країні не було аварійних відключень, вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після російських ударів протягом тижня. Але дефіцит генерації все ще є", - сказав він у відеозверненні у неділю, передає Цензор.НЕТ

"У темний час доби будьте особливо уважними на дорогах. Було вже багато звернень, у тому числі від Нацполіції, для пішоходів мати на одязі світловідбиваючі елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих", – сказав він.

Але не менш важливо, зазначив Зеленський, "що уважне ставлення має бути й у водіїв. Зараз важливо не лише дотримуватись швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо там, де є нерегульовані пішохідні переходи", - сказав президент.

На багатьох дорогах останніми тижнями відключається або мінімізується їх освітлення.

Також читайте: Раді пропонують запровадити штрафи для пішоходів, які не мають світловідбивачів на одязі в темний час доби

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Allex Ander bb0561f9
    Щоб ми без нього робили би!!!! Справжній президент! скаже, де сісти, куди стати, як правильно ложку тримати та як правильно хліб їсти! А хочеш вийти на вулицю - то дивіться під ноги! і вдівайте шапку на холоді!....
    Без його порад ми нікчемні!...
  • Yakov Yakov
    вова, цей твій заклик явно нє в ту стєпь, надінь краще на скумбрію світловідбиваючий елемент.
  • три - пятнадцать
    шо б я без твого закликунярства робив?
    мабуть лежав би поперед дороги в неотражаючему одязі...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини