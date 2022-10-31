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До Європи прямує ще одна американська авіаносна група, - ЗМІ

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авианосец,авианосцы
Американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford у середині листопада прибуде до Європи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє британське військове видання Navy Lookout.

Авіаносець, на борту якого базується близько 90 літаків і гелікоптерів, у тому числі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, зайде у військово-морську базу Портсмут на півдні Англії. У поході його супроводжують ракетний крейсер, есмінці та ударний атомний підводний човен.

За даними Пентагону, в східній частині Середземного моря, в акваторії Адріатики також знаходиться авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George Bush

Корабельне угруповання діє поблизу Хорватії. Палубна авіація виконує регулярні патрульні польоти у регіоні Балкан.

До складу групи, що увійшла 25 серпня в Середземне море, крім авіаносця, входять ракетний крейсер USS Leyte Gulf і чотири есмінці - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black. Крім того, до її складу також входить ударний атомний підводний човен з крилатими ракетами Tomahawk.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • ghfhg jhjh
    ватні баєчки,навіть масквабад був розрахований по принципу один крейсер на один авіаносець.але то все фігня,і реально пробити ППО АУГ практично нереально,для цього потрібен залп СОТЕНЬ ракет,а залп два-три десятка пкр перекривають есмінці і крейсера з Іджис,а на підстраховці авіація самого авіаносця,все решта ватні фантазії,тому що наразі в світі немає ВМФ здатних протистояти US NAVY)))
  • Виктор Павлов 986ba9d7
    Боюсь представить шо америкосы сделают с армией орков ,если пуйло неудачно рыпнится
    с ЯО....за пару часов в пыль превратят.
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